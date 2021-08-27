В Красноярске благоустроят набережную Качи в Железнодорожном районе

Фото: мэрия Красноярска

Благоустройство набережной реки Качи в Красноярске продолжается. В июле был отремонтирован Юдинский сквер, но на этом дело не заканчивается. Так, 26 августа мэр Сергей Еремин с рабочим визитом посетил территорию.

Градоначальник заявил, что в 2022 году есть план благоустроить улицу Вейнбаума до Стрелки, чтобы облагородить и обезопасить набережную Качи в центре Красноярска, а затем с полученным опытом приниматься за набережную в Железнодорожном районе.

Первый километр набережной в Железнодорожном районе могут отремонтировать уже в 2023 году. Сейчас главным камнем преткновения этому является нехватка денег в бюджете города. Однако Сергей Ереми выразил надежду, что на эту цель будут выделены деньги из краевого бюджета.