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Происшествия26 августа 2021 13:51

Бизнесмена из Красноярска обвиняют в уклонении от налогов на 45 миллионов

Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Бизнесмена из Красноярска обвиняют в уклонении от налогов на 45 миллионов

Бизнесмена из Красноярска обвиняют в уклонении от налогов на 45 миллионов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи подозревают руководителя компании «СТО 2000» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в главке СУСК по Красноярском краю и Хакасии.

Как полагают следователи, два года подряд (с 2015 до 2017 год) он подавал в налоговую декларации с фиктивными цифрами.

- Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 45 000 000 рублей, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что используют все доступные средства для возмещения ущерба государству.