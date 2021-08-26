Бизнесмена из Красноярска обвиняют в уклонении от налогов на 45 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи подозревают руководителя компании «СТО 2000» в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в главке СУСК по Красноярском краю и Хакасии.

Как полагают следователи, два года подряд (с 2015 до 2017 год) он подавал в налоговую декларации с фиктивными цифрами.

- Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 45 000 000 рублей, чем причинил ущерб государству в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что используют все доступные средства для возмещения ущерба государству.