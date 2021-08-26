Красноярца осудили за кражу полумиллиона из из банковской кассы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, которого обвиняют в краже полумиллиона рублей из банковской кассы. Он не приставлял пистолет к голове кассира и не вскрывал сейф: просто забрал пачку денег, которая лежала без присмотра, рассказали в городской полиции.

Как выяснилось, весной в дежурную часть пришла женщина и заявила. что у нее украли деньги. Сумма была не маленькая - 500 тысяч. По ее словам, она сняла в банке два миллиона, но дома не досчиталась четверти своих средств.

- Полицейские установили, что женщина, забирая деньги из лотка кассы, оставила пачку пятитысячных купюр и ушла. Через несколько минут зашел мужчина, который стоял за потерпевшей в очереди, заметил, что она забыла деньги, забрал их и скрылся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По камерам мужчину оказалось не сложно найти. Его задержали. Деньги он не успел потратить и при обыске вернул полицейским. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы.