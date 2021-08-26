Мэр Красноярска повторно согласовал строительство надземного перехода возле МВДЦ «Сибирь». Фото: Архитектурная урбанистика инжиниринг

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал разрешение на строительство надземного пешеходного перехода от нового строящегося жилого комплекса к МВДЦ «Сибирь».

25 августа он согласовал «отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» компании «Метрополис-Инжиниринг». Сообщается, что ранее прошли публичные слушания, на которых было получено одобрение проекта.

Таким образом, после завершения строительства двух новых высоток в районе выставочного центра от них будет тянуться пешеходный мост сразу к МВДЦ. Это должно заметно облегчить вопрос логистики для местных жителей и минимизировать риски для их здоровья и жизни, так как в этом районе всегда высокий трафик автомобилей.