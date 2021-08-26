Акция «Помоги пойти учиться» ежегодно проводится по всей стране в преддверии Дня знаний и начала нового учебного года. В Богучанском районе ее традиционно очень активно поддерживают сотрудники БоАЗ.

Каждый вносит посильный вклад в доброе дело – подготовить к школе детей из таких семей, которые из-за финансовых и других проблем зачастую не могут купить даже канцелярские товары.

К акции по сбору школьных принадлежностей подключились активисты Молодежного Совета БоАЗ. В течение двух недель заводчане приносили на пункты сбора – на заводе и в ДК поселка Таежный – ручки, тетради, краски, наборы карандашей и другие нужные для полноценной учебы школьные принадлежности.

25 августа активисты Молодежки отвезли пакеты и коробки с канцтоварами в Богучаны и передали в «Центр социализации и досуга молодежи». Оттуда их развезут по адресам нуждающихся.

«Эта акция всегда находит живой отклик у жителей района, - отмечает директор МБУ «Центр социализации и досуга молодежи» Евгения Ревенко, - особенно хочу поблагодарить сотрудников Богучанского алюминиевого завода, которые всегда очень активно нам помогают. Все собранные вещи распределят по спискам нуждающихся с учетом потребностей. Кому-то тетради больше нужны, кому-то альбомы с красками. Если поможем хотя бы половине нуждающихся – уже хорошо».