У жителя Красноярска изъяли Mercedes за накопленные штрафы в 670 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Рейд по неплательщикам в Красноярске прошел 24 августа. Ловили должников с помощью комплексов видеофиксации. В ГИБДД сообщают, что камеры позволяют выявлять их прямо в автомобильном потоке.

За несколько часов удалось поймать 8 должников. Самым злостным неплательщиком дня стал водитель автомобиля Mercedes из Казачинского района. Он накопил штрафы на сумму более 670 тысяч рублей.

Большая часть – это просроченные дорожные штрафы. Автомобиля водитель лишился, иномарку отправили на спецстоянку.

- Предвосхищая возмущение наших подписчиков о связи долгов по штрафам с безопасностью дорожного движения, отвечаем - связь прямая. Если у водителя достаточно смелости, чтобы грубо нарушать ПДД, он должен понимать, что ответственность неизбежна, - сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска.