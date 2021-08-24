Житель Тувы из-за хлеба едва не убил племянницу кочергой Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Тувы едва не убил свою 17-летнюю племянницу. Девушка находится под наблюдением врачей, а этой историей занимаются следователи. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции, все произошло в селе Нарын Эрзинского района, откуда школьница была доставлена в больницу. С ней побеседовала инспектор по делам несовершеннолетних и узнала подробности.

Пострадавшая живет в селе вместе со своей бабушкой и 47-летним дядей. Мать находилась на чабанской стоянке в другом районе (в республике животноводы зачастую живут и кочуют вместе со стадом в полях). Родственник был пьян, наказал племяннице купить хлеба, но она забыла. И тогда мужчина рассвирепел, схватил кочергу и, угрожая убить ее, замахнулся, чтобы со всей силы ударить девушку по спине. Она увернулась, удар пришелся на ногу.

Подозреваемого доставили в полицию, он свою вину признал. На него завели уголовное дело.