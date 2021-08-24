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Происшествия24 августа 2021 5:37

Забрали ребенка прямо в гостинице: житель Красноярского края пожаловался на судебных приставов

Следственный комитет проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края пожаловался на судебных приставов

Житель Красноярского края пожаловался на судебных приставов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Назаровского района подал жалобу на действия судебных приставов, он считает, что они превысили должностные полномочия, когда незаконно забрали у него трехлетнюю дочь. Следственный комитет проводит по данному факту проверку.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 20 августа в Хакасии, в одной из гостиниц Ширинского района (вероятно, речь идет о базе отдыха). Туда приехали судебные приставы и сотрудники полиции. Предъявили определение суда, по которому девочка должна жить с матерью. Затем забрали ее и увезли, после чего передали бывшей супруге.

По мнению мужчины, такие действия нарушили его родительские права. В то же время есть информация о том, что он так активно сопротивлялся, что применил насилие в отношении судебных приставов. По результатам проверки следком примет решение, заводить или нет уголовное дело. И если да, то в отношении какой из сторон.