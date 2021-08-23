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Общество23 августа 2021 11:04

В Красноярске для благоустройства выбрали сквер на месте Центрального рынка

За появление общественного пространства проголосовали местные жители
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске для благоустройства выбрали сквер на месте Центрального рынка

В Красноярске для благоустройства выбрали сквер на месте Центрального рынка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска выбрали дополнительный сквер для участия в конкурсе по благоустройству. Им стал «Цветочный квартал» на месте снесенных павильонов у Центрального ранка, сообщают в мэрии.

Теперь архитекторы создадут концепцию благоустройства этой территории, которую отправят на конкурс. Если он победит, то будет благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сам конкурс состоится осенью. И при удачном раскладе «Цветочный квартал» начнут благоустраивать уже в следующем ремонтом сезоне.

Конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» проводит краевой минстрой. Победитель может рассчитывать на получение гранта в 50 млн рублей. Год назад Красноярск выигрывал конкурс с проектом благоустройства Юдинского сквера на берегу Качи.

Второе место по итогам опроса занял сквер «Сибсталь» в Кировском районе, третье – бульвар на Краснодарской. При этом в мэрии отмечают, что все территории есть в планах благоустройства на ближайшие года.

- Все пространства, выставленные на голосование, в любом случае есть в планах благоустройства в ближайшие несколько лет. У сквера возле Центрального рынка сейчас просто появился шанс попасть в программу федерального финансирования.