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Происшествия23 августа 2021 10:21

На улице Маяковского в Ачинске сгорел внедорожник Porsche Cayenne

Пожарные подозревают поджог
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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На улице Маяковского в Ачинске сгорел внедорожник Porsche Cayenne

На улице Маяковского в Ачинске сгорел внедорожник Porsche Cayenne

Фото: ИВАНОВА Диана

Все произошло в Ачинске на улице Маяковского минувшей ночью, сообщают в МЧС по Красноярскому краю. Посреди улицы загорелся автомобиль Porsche Cayenne. Элитная иномарка вспыхнула как спичка в задней части и сгорела наполовину:

- Площадь пожара составила 6 кв.м. Время локализации: 01:39, ликвидации – 01:54, - передают спасатели.

Сообщается, что никто не пострадал. Также пожарные подозревают, что автомобиль подожгли. Тушили автомобиль 7 человек и 2 единицы техники.

В Ачинске загорелся Porsche Cayenne. Видео: Ачинск, общественное движение/Всеволод