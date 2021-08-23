В Красноярске ювелир сдал в ломбард чужой кулон с бриллиантами Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба МВД по краю, жительница Красноярска обратилась в ювелирную мастерскую с заказом. Женщина попросила сделать из ее золотого кулона с бриллиантами за 23 тысячи рублей сережки. Она внесла в качестве предоплаты 30 тысяч рублей, а ювелир сказал, что закончит работу через 2-3 месяца.

Но, делать сережки красноярец не торопился. Вместо этого он постоянно переносил сроки. В итоге красноярка поняла, что сережек не дождется, и потребовала вернуть деньги и кулон. Но в ответ услышала, что деньги уже потрачены, а кулон сдан в ломбард.

Тогда женщина обратилась в полицию. В итоге мужчина возместил сумму ущерба, но от уголовного преследования его это не спасло.

- Следователями ОП № 12 МУ «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает МВД по Красноярскому краю.