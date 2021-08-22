В Туве по вине чиновников пострадали 1,3 тысячи детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве по вине чиновников пострадали 1,3 тысячи детей-сирот, не обеспеченных жильем, которое положено им по закону. Точнее сказать, такое количество признано потерпевшими, хотя на самом деле их намного больше. Как прокомментировали в пресс-службе республиканского следкома, предстоит найти и допросить еще более 1,8 тысяч граждан из этой категории.

В настоящее время идет следствие по уголовному дело, возбужденному по статье «Халатность». Фигурантами дела стали должностные лица, которые в силу своих служебных обязанностей должны были соблюдать интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако по тем или иным причинам этого не было сделано.

Тем, чьи права были нарушены, просят прийти в следком в Кызыле или в любой территориальный следственный отдел по месту жительства, вместе с документами, удостоверяющими личность. Там написать заявление. И после проверки информации их признают потерпевшими по делу.