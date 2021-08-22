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Общество22 августа 2021 7:20

В Красноярске к драматическому театру пристроят два корпуса

Подготовка уже началась
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске к драматическому театру пристроят два корпуса

В Красноярске к драматическому театру пристроят два корпуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к драматическому театру имени Пушкина пристроят два корпуса. Подготовительные работы уже начались. Об этом сообщает администрация города. Первый корпус будет одноэтажным, там разместят мастерские и хранилища для декораций и бутафории. Второй корпус, пятиэтажный, отдадут под малую сцену театра на 116 мест. Также там разместятся репетиционная площадка, художественно-производственные мастерские и студии. И будут проводиться культурно-массовые мероприятия: выставки, кинопоказы, культурные акции, презентации.

Строительство второго и третьего блоков театра проводится в рамках национального проекта «Культура». Подрядчик уже сформировал котлован второго корпуса и начаты работы по разработке котлована третьего блока. Строительство планируют завершить в 2022 году.

- Появление второй сцены для развития театра имеет важное значение: такая площадка – это пространство для экспериментов, что позволит театру двигаться вперед, а творческой мысли развиваться. Также добавлю, в одном из возводимых корпусов появится открытая сцена на крыше для спектаклей в теплое время года – этот формат пользуется большой популярностью среди красноярцев, - рассказал Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.