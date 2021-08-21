Молодые сотрудники в Красноярском крае оказались самыми неконфликтными Фото: Василий Вахрин

Молодые сотрудники в Красноярском крае оказались самыми неконфликтными ОБ этом свидетельствуют данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, чаще всего позитивные оценки атмосфере в коллективе давали молодые специалисты (51%). Негативно отзывались о микроклимате в офисах топ-менеджеры, юристы и те ,кто работают в сфере развлечений и масс-медиа.

- Меньше половины респондентов из Красноярского края назвали атмосферу в своем коллективе дружной (43%), почти треть оценили ее как нейтральную (32%), 16% считают ее напряженной, а еще 4% - враждебной. 5% затруднились дать ответ, - сообщили в пресс-службе HeadHunter Урал.

66% респондентов отметили, что никогда не сталкивались с конфликтами на работе. Остальные опрошенные в 22% случаев выясняли отношения с руководством, в 18% - с коллегами и еще 4% - с обслуживающим персоналом.

Самыми конфликтными оказались сотрудники в возрасте 55 лет и старше, 41% из них ссорился с кем-либо на рабочем месте. А самые «мирные» - молодые специалисты в возрасте 18-24 года, лишь четверть из них участвовали в служебных конфликтах (25%).