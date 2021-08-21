Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 августа 2021 6:46

Красноярцев просят сдать кровь для девушки с ковидом, пережившей кому после родов

Юлия Иноземцева поступила в больницу, когда вирус поразил 75% ее легких
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Красноярка с ковидом родила и впала в кому

Красноярка с ковидом родила и впала в кому

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярка Юлия Иноземцева недавно стала мамой. Но чтобы насладиться всеми прелестями материнства, ей предстоит победить коронавирус. Близкие люди Юлии просят всех неравнодушных стать для нее донорами крови.

- Месяц назад Covid поразил на 75% легкие моей родной сестре. Она находилась в положении на шестом месяце беременности. Пришлось сделать кесарево. Она родила, а после впала в кому. Пережила три клинических смерти, подключенная к аппарату. Пришла в себя, но вирус продолжал жрать ее изнутри, - рассказала ее сестра Ольга.

По словам девушки, Юле сделали уже две операции на легкие, их приходилось зашивать, но туда по-прежнему попадает кровь, а организм девушки не способен вырабатывать ее в необходимом для жизни количестве. Поэтому срочно требуются доноры.

- Группа крови значения не имеет, - уточнила Ольга.

ВАЖНО!

Сдать кровь может любой желающий, у кого нет противопоказаний к процедуре.

Адрес Центра переливания крови: ул. Партизана Железняка, 3М.

Сдать с пометкой: Краевая больница, реанимация №3, для Юлии Иноземцевой.