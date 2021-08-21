Красноярцев просят сдать кровь для девушки с ковидом, пережившей кому после родов

Красноярка с ковидом родила и впала в кому
Фото: ИВАНОВА Диана
Красноярка Юлия Иноземцева недавно стала мамой. Но чтобы насладиться всеми прелестями материнства, ей предстоит победить коронавирус. Близкие люди Юлии просят всех неравнодушных стать для нее донорами крови.
- Месяц назад Covid поразил на 75% легкие моей родной сестре. Она находилась в положении на шестом месяце беременности. Пришлось сделать кесарево. Она родила, а после впала в кому. Пережила три клинических смерти, подключенная к аппарату. Пришла в себя, но вирус продолжал жрать ее изнутри, - рассказала ее сестра Ольга.
По словам девушки, Юле сделали уже две операции на легкие, их приходилось зашивать, но туда по-прежнему попадает кровь, а организм девушки не способен вырабатывать ее в необходимом для жизни количестве. Поэтому срочно требуются доноры.
- Группа крови значения не имеет, - уточнила Ольга.
ВАЖНО!
Сдать кровь может любой желающий, у кого нет противопоказаний к процедуре.
Адрес Центра переливания крови: ул. Партизана Железняка, 3М.
Сдать с пометкой: Краевая больница, реанимация №3, для Юлии Иноземцевой.