Красноярцев просят сдать кровь для девушки с ковидом, пережившей кому после родов

Красноярка с ковидом родила и впала в кому Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярка Юлия Иноземцева недавно стала мамой. Но чтобы насладиться всеми прелестями материнства, ей предстоит победить коронавирус. Близкие люди Юлии просят всех неравнодушных стать для нее донорами крови.

- Месяц назад Covid поразил на 75% легкие моей родной сестре. Она находилась в положении на шестом месяце беременности. Пришлось сделать кесарево. Она родила, а после впала в кому. Пережила три клинических смерти, подключенная к аппарату. Пришла в себя, но вирус продолжал жрать ее изнутри, - рассказала ее сестра Ольга.

По словам девушки, Юле сделали уже две операции на легкие, их приходилось зашивать, но туда по-прежнему попадает кровь, а организм девушки не способен вырабатывать ее в необходимом для жизни количестве. Поэтому срочно требуются доноры.

- Группа крови значения не имеет, - уточнила Ольга.

ВАЖНО!

Сдать кровь может любой желающий, у кого нет противопоказаний к процедуре.

Адрес Центра переливания крови: ул. Партизана Железняка, 3М.

Сдать с пометкой: Краевая больница, реанимация №3, для Юлии Иноземцевой.