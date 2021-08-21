Продам за рубль: что выставляют за бесценок на аукционе красноярцы? Фото: скрин-от Au.ru

Специалисты интернет-аукциона Au.ru проанализировали, какие товары чаще всего выставляют на продажу красноярцы. В частности, изучили предложения товаров, оцененных в 1 рубль. По их словам, за бесценок, можно купить не только старые детские вещи или бытовую технику, но даже автомобиль или земельный участок.

- Сейчас на аукционе на торги с 1 рубля выставлены более 5,5 тысяч лотов. Среди них есть земельные участки, автомобили, техника, детские вещи. Всего в 2021 году в Красноярске было организовано около 120 тысяч аукционов с 1 рубля, - рассказали в PR-службе площадке.

Если говорить о тенденции в целом, то пандемия сделала свое дело и жители Красноярска все чаще ищут б/у товары в надежде сэкономить. Спрос рождает предложение, и сейчас в топе аукциона смартфоны. На втором месте по популярности электроинструмент. Дальше идут платья, комнатные растения предметы из частных коллекций.

- Большинство аукционов заканчиваются успешными сделками, однако финальные суммы значительно отличаются. Так, например, бюджетные смартфоны после использования в среднем продаются за 4-5 тысяч рублей, а вот одежда может уйти и за 200 рублей и за 20 тысяч, - добавили Представители сервиса.