Убил жену и накинулся на пасынка: в Якутии обсуждают жуткое преступление. Фото: пресс-служба республиканского следкома

Жуткое убийство обсуждают в якутских социальных сетях. Погибла 64-летняя женщина. Врачи спасают ее 18-летнего сына. Также в медицинском учреждении находится и предполагаемый убийца. А следователи пытаются установить картину произошедшего.

По предварительным данным около 07:20 утра 20 марта поступило сообщение о том, что в селе Ергелех (Намский район) горит жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, здагние уже горело по всей площади, в конце концов, от него почти ничего не осталось.

Выяснилось, что погибла женщина, но не от огня – на ее теле нашли множественные ножевые ранения, которые и стали причиной смерти. В момент расправы она кричала, на крики выбежал ее сын, отчим накинулся на него с ножом, но парню удалось убежать и позвать на помощь. После этого подозреваемый поджег дом. Он получил отравление угарным газом и госпитализирован.

На месте выезжала оперативная группа, в составе которой следователь, следователь-криминалист, руководитель следственного отдела. Уголовное дело заведено по двум статьям: убийство и покушение на убийство.