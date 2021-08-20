В поисках золота житель Красноярска вырубил лес на 4 миллиона рублей. Фото: пресс-служба полиции

В поисках залежей руды и драгоценных металлов 42-летний житель краевого центра вырубил деревьев на 4 миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Курагинского районе, где и было совершено варварское уничтожение леса.

Начальник участка некой компании, которая специализируется на поисках и добыче полезных ископаемых (название компании не уточняется), дал указание своим работникам вырубить деревья, для того, чтобы взять пробы грунта для исследований в окрестностях города Артемовска.

Разрешительных документов на вырубку у него не было. Рабочие вопросов не задавали, сделали то, что им было велено. Спиленные деревья затем были использованы в хозяйственных целях. А еще мужчина не сообщил о своих действиях руководству, и оно ни сном, ни духом не подозревало о самоуправстве своего мастера.

Обнаружили следы деятельности черных лесорубов сотрудники Кирзинского лесничества. Заявили в полицию, вскоре подозреваемый был задержан, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде. А лесники подсчитали ущерб: с мая по июль 2021 года было вырублено 168 деревьев пород ель, пихта, кедр и береза общим объемом более 170 кубометров. Наказание за это может составить до 7 лет лишения свободы.