В Красноярском крае за смерть 2-летнего ребенка жителю отчиму дали полгода исправительных работ Фото: Мария ЛЕНЦ

Рыбинский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в смерти по неосторожности. Трагедия произошла в июне текущего года. 29-летний мужчина гулял по дамбе водоема с двухлетним ребенком. Это был его пасынок, с матерью которого мужчина жил в гражданском браке.

В какой-то момент он оставил малыша без внимания, отвлекся. Чем были заняты его мысли в тот момент, непонятно. Но факт остается фактом: безответственность или халатность взрослого, можно называть как угодно, стали причиной гибели – ребенок остался предоставленным сам себе и направился к воде. Не удержался, упал, захлебнулся и утонул.

- С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 6 месяцев, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать.