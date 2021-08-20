В Красноярский край привезли икону, которая полгода провела на космической станции. Фото: пресс-служба Красноярской епархии

В Красноярск из московского Покровского храма в Ясенево привезли икону «Собор небесных покровителей Лавр Святой Руси». Она была написана в 2011 году и выражает духовное единство и заступничество за род человеческий основателей и небесных покровителей Лавр Святой Руси (лавр в юрисдикции Русской православной церкви пять). Это преподобные Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Иова Почаевский, Иоанн Затворник Святогорский и святой благоверный князь Александр Невский.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской епархии, икона побывает в пяти городах края, где верующие смогут помолиться ей. Накануне, 19 августа, она была в Зеленогорске.

22 августа – в Заозерном, 24 августа – в Канске, 26 августа – в Железногорске. Наконец, с 27 по 31 августа ее разместят в Успенском мужском монастыре Красноярска.

После икона вернется с Зеленогорск, где пробудет с 1 по 3 сентября. В эти дни там состоятся мероприятия в память защитников Отечества: зажжение вечного огня, привезённого из Брестской крепости, панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны красноярцам и посадка деревьев.

Добавим еще один интересный факт об иконе. В сентябре 2018 года ее доставили на Международную космическую станцию, там она пробыла 168 суток, совершила 2688 витков вокруг Земли и пролетела более 114 миллионов километров. По словам митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, не случайно в маршрут принесения образа на Красноярскую землю включены города Зеленогорск и Железногорск – родина строительства космических кораблей.