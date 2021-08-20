Ученики красноярской школы №86, признанной аварийной, уже в этом году будут учиться в новом здании

Проект модульного здания Фото: ИВАНОВА Диана

Мэр Сергей Ерёмин в ходе рабочего выезда в Железнодорожный район провел совещание по строительству новых объектов отрасли образования и модернизации уже существующих зданий. Вместе с депутатами Законодательного собрания Красноярского края, Городского совета, представителями строительных организаций, Сергей Ерёмин проинспектировал монтаж модульного школьного здания на улице Калинина.

Новое здание на 270 мест уже в текущем году готовится принять учеников начальной ступени обучения средней школы № 86, закрытой в прошлом году из-за аварийного состояния.

Сейчас школьники обучаются в МАОУ «Гимназия № 9» и МАОУ «Средняя школа №12».

- Принимая решение о монтаже модульного здания для 86-й школы, мы вполне понимали, что это смелый эксперимент. Но нам было важно дать школе новое просторное здание не когда-нибудь потом, в дальней перспективе, не через несколько лет, а уже в этом учебном году, – отметил Сергей Ерёмин.

Модульное здание монтировали на месте снесенных аварийных домов. В ходе работ строители столкнулись со сложностями по демонтажу фундамента. Но проблемы были решены, здание школы смонтировано, уже ведутся отделочные работы.

Также депутаты и мэр проинспектировали строительство детского сада на 270 мест на улице 8 Марта, там же на стройплощадке обсудили перспективы строительства на ул. Омская новой школы на 1100 учащихся.

Строительство социальных объектов на улицах 8 Марта и Омская стало возможным благодаря успешным переговорам губернатора Красноярского края Александра Усса с руководством министерства обороны Российской Федерации о передаче большого земельного участка в муниципалитет.

- Земельный участок на территории бывшей войсковой части позволяет разместить здесь не просто один детсад, школу, а целый социальный городок. Конечно, в одиночку город Красноярск не справится, нужна помощь краевых властей. Детский сад будет сдан уже в этом году. В следующем году будем прилагать все усилия, чтобы началось возведение школы. Также должна быть грамотно выстроена пешеходная и транспортная логистика вокруг школы и сада, должно быть организовано безопасное транспортное сообщение в направлении улицы Калинина через железнодорожные пути. Для этого нужно возвести надземный пешеходный переход, – отметил депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.