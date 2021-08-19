В здании бывшего красноярского кинотеатра «Родина» обустроят банкетный зал и гостевые комнаты за 46 миллионов рублей

Фото: zakupki.gov.ru

В бывшем красноярском кинотеатре «Родина» хотят обустроить банкетный зал, гостевые комнаты для артистов и многофункциональное помещение, где можно проводить конференции, концерты и смотреть кино. Согласно сайту госзакупок, за всё это удовольствие заказчик КГАУ «Дом дружбы народов Красноярского края» готов заплатить 46 800 000 рублей.

Вся реконструкция будет происходить в подвальном помещении «Родины». Там запланировано разместить банкетный зал на 50 человек, помещение для организации питания выездным ресторанным обслуживанием, три гостевые комнаты, в одно из которых будет душевая и уборная, а также помещение для фотосъемки и хранения необходимого реквизита. Многофункциональный зал уже располагается на первом этаже.

В смете указаны система вентиляции, противопожарные устройства, звуковое и светооборудование, а также генераторы дыма и тумана. Также планируется приобрести кулисы, и технику для кино и видеопроекции.