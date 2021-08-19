Сотовая связь FC ENISEY создает свою команду абонентов

Красноярский футбольный клуб подключает абонентов к собственной мобильной сети FC ENISEY. В числе первых к сотовой связи присоединился министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Новая сеть впервые была презентована в июле этого года. Компания «Ростелеком» и футбольный «Енисей» договорились о сотрудничестве, в рамках которого федеральный провайдер предоставляет команде услуги виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). На первом этапе выпущены пять тысяч сим-карт. Они оформлены в фирменном стиле спортивного клуба, на экранах смартфонов в качестве оператора указан FC ENISEY. Территориальное присутствие и качество покрытия сотовой связью обеспечены инфраструктурой «Ростелекома» (Tele2).

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края

«“Ростелеком” является одним из лидеров на рынке услуг виртуальных мобильных операторов, но впервые среди наших корпоративных клиентов — игроки и болельщики футбола. У клуба “Енисей” десятки тысяч поклонников, и специально для них разработаны тарифы, подходящие под любые запросы», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Линейку тарифного плана FC ENISEY составляют четыре пакета: «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL». Ежемесячная оплата услуг сотовой связи, мобильного интернета и СМС составляет 200, 300, 400 и 500 рублей соответственно. Пакеты отличаются количеством бесплатных включенных минут на звонки абонентам других операторов, гигабайтами интернет-трафика и количеством сообщений. Внутри сети связь бесплатная.

«Мобильная сеть FC ENISEY — это отличная идея. Это и продвижение бренда футбольного клуба “Енисей”, и возможность для болельщиков почувствовать свою причастность, что называется, быть в команде, быть в игре. Во время недавнего футбольного матча я одним из первых подключился к сети FC ENISEY. Выбрал максимальный тариф “Партнер XL” всего за 500 рублей в месяц. При том наборе минут и гигабайтов, которые в нем предусмотрены, стоимость оптимальная и качество связи хорошее», — прокомментировал Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Управлять балансом, дополнительными опциями и другими услугами «Ростелекома» можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком». Подробная информация по тарифным пакетам и подключению по номеру 8 800 300 38 37 (звонок бесплатный) или Telegram/WhatsApp 8 967 609 22 21.