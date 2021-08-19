В Красноярске после ремонта открылось детское травматолого-ортопедическое отделение 20-й больницы

Фото: минздрав

В Красноярске завершился ремонт детского травматолого-ортопедическое отделения 20-й больницы. Как сообщают в минздраве, оно вновь распахнуло свои двери и уже готово принимать маленьких пациентов. В течение двух месяцев здесь проводились ремонтные работы: перестелили все полы в палатах и коридорах, а также обновили покрытие стен в помещениях с самой большой проходимостью.

Всё это время ребятишек, которые нуждались в неотложной госпитализации по профилю «детская травматология и ортопедия», размещали на койках других отделений центра детской хирургии 20-й больницы, медицинский коллектив работал с большой интенсивностью, поскольку этот вид помощи является одним из самых востребованных в крае.

Но после завершения ремонта медперсонал за пару дней подготовил отделение к приему пациентов и сделал все для того, чтобы переезд больных ребятишек прошел максимально безболезненно.. Теперь врачи отделения вновь оказывают плановую и неотложную помощь юным красноярцам.