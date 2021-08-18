Движение на Парижской коммуны в Красноярске не изменится из-за строительства пешеходного моста Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменения должны были вступить в силу с 18 августа. Однако решение было пересмотрено.

- Сроки планового перекрытия немного сдвинулись, с учетом новых данных мы провели дополнительное компьютерное моделирование и выяснилось, что перевод ул. Парижской Коммуны в односторонний режим не снимет заторовую нагрузку. Поэтому, чтобы не запутывать водителей, от этого варианта организации движения решено отказаться, - рассказал начальник отдела мониторинга МКУ «УДИБ» Роман Васильев.

Так, с 12:00 часов 18 августа схема движения выглядит так:

- Движение транспорта со стороны Белинского по Карла Маркса в районе филармонии перекрыто.

- Движение транспорта от Дубровинского и Карла Маркса в сторону Белинского по двум полосам прямо, либо по маршруту Каратанова –Ленина – Белинского (ТЦ «Комсомолл»).

Движение общественного транспорта в сторону Медицинской академии осуществляется по существующей схеме движения:

- Движение автобусного маршрута №99 осуществляется через ул. Ленина.

- Выезд с ТЦ «Комсомолл» только направо на ул. Белинского (движение прямо запрещено).

- Выезд с платной парковки осуществляется только по Конституции СССР.

- Движение транспорта с Белинского в сторону Дубровинского осуществляется только через Ленина, далее через 9 Января либо через Парижской Коммуны.

Эта схема движения будет действовать до 24:00 часов 4 сентября.