Родители учеников красноярской школы № 115 недовольны введением школьной формы

Школа имеет право вводить форму. Какая она будет, решается совместно с родительским комитетом Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские родители школьников вновь возмущены введением в учебных заведениях школьной формы. Так в соцсетях разразился настоящий скандал между родителями учеников школы №115, что в мкрн. Солнечном. Они опубликовали приказ директора, в котором говорится, в чем должны будут приходить дети на занятия. При этом, как пишут мамочки, руководитель учебного заведения, якобы, настоятельно рекомендовал покупать одежду в конкретном магазине. В противном случае 1 сентября, он лично будет стоять в дверях школы с «шашкой в руках».

- О введении в нашей школе единого стиля для учащихся, мы решили совместно с родительским комитетом. Во-первых, это выглядит эстетично, а во-вторых, смывает социальное неравенство. Что касается конкретного магазина, где можно приобрести ту же жилетку – это исключительно рекомендация, потому что я с этой компанией сотрудничал и знаю их качество. Но, повторюсь, это опять же в рамках рекомендации, но никак не навязывание и так далее. Нет. Я родителям говорю, если вы найдете форму дешевле, вот такого же фасона и цвета – пожалуйста. Нет такого, что бы я говорил, вот строем идите туда и берите то, что я вам сказал, - пояснил КП-Красноярск директор школы №115 г. Красноярска, Дамир Ахметгалиев.

И как нам рассказали в городском управлении образования, школа имеет право вводить форму. Какая она будет, решается совместно с родительским комитетом. В любом случае, если ребенок придет в школу без формы, никто отстранить его от занятий не имеет права.