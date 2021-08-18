Студент из Красноярска создал кроссовки из фильма «Назад в будущее»

Фото: Сергей Манелюк

Вдохновившись культовым фильмом «Назад в будущее» красноярский студент Сергей Манелюк решил воссоздать кроссовки героя картины Марти Макфлая. Однако в итоге получилось даже лучше оригинала.

Фото: Сергей Манелюк

Прототип футуристических кроссовок не только выглядит в стиле киберпанка, но и по своему техническому оснащению может поспорить с некоторыми смартфонами. В техническую «начинку» входят:

- активная вентиляция подошвы, - управляемая с мобильного приложения светодиодная RGB матрица, позволяющая «подсвечивать» и анимировать кроссовки, вставлять небольшие 8-битные рисунки, - автошнуровка, которая может работать в нескольких режимах с помощью сенсорных кнопок, либо через мобильное приложение.

Однако, для регулярной носки такая обувь едва ли подойдет. Создатель отмечает, что кроссовки изготавливались для техно-гиков и коллекционеров.