В Солнечном дорожники на полдороги бросили ремонт Молодежного проезда

Фото: Наш мкр. Солнечный. Красноярск (https://vk.com/kras_sunny)

Жители Солнечного сообщили об очередной проблеме в своем микрорайоне. На этот раз они беспокоятся за дорогу на Молодежном проспекте, которая соединяет улицы Ерофеевская и Светлова. Она хоть и считается главной, но долгое время, спокойно проехать по ней могли, разве что внедорожники и то не всегда.

По словам жителей, недавно на этом участке приступили к ремонту и даже начали укладывать первый слой асфальта, но до конца дороги его не хватило. Теперь красноярцы негодуют, продолжатся ли здесь ремонтные работы.

- Бывает, что ремонт приостанавливается на какое-то время, когда причины в погодных условиях - в последствиях дождя, например. Рабочие ждут, когда все хорошо просохнет. Так же, зачастую, у подрядчика техника также задействована на других объектах. И это тоже вносит свои коррективы в график работ. В этом году в Советском районе ремонтируется более 40 проездов. К первому сентября они уже будут готовы. Но сейчас, на некоторых объектах, работы продолжаются в соответствии с графиками. Что касается проспекта Молодежного, то на прошлой неделе там был уложен выравнивающий слой асфальта. К концу этой неделе, начале следующей планируют полностью завершить все работы, - объяснила «КП»-Красноярск сложившуюся ситуацию пресс-секретарь администрации Советского района Красноярска Надежда Севрюгина.