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Происшествия17 августа 2021 9:31

В Красноярском крае за последний год мошенники совершили 87 попыток сбыть фальшивые купюры

МВД напоминает гражданам, что стоит быть внимательнее при обращении с наличными
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Самой "популярной" фальшивой купюрой стала 5000-рублевка

Самой "популярной" фальшивой купюрой стала 5000-рублевка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировано 87 попыток сбыть фальшивые купюры за период 2021 года. Как сообщают в МВД, больше всего фальшивомонетчики пытались запустить в оборот 5000 купюры.

- Преобладающим большинством (85%) являются купюры номиналом 5 тысяч рублей, в частности 74 штуки на сумму 370 тысяч рублей (в аналогичном периоде прошлого года – 81 штука). Купюр номиналом 1 тысяча рублей – 6 штук (в аналогичном периоде прошлого года – 4). 1 купюра номиналом 100 рублей (в аналогичном периоде прошлого года – 0), 1 купюра номиналом 50 рублей (в аналогичном периоде прошлого года – 0), а также 5 купюр иностранного происхождения – доллары США – 5 штук (в аналогичном периоде прошлого года – 2), - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в полиции.

В основном фальшивомонетчики пытаются «сплавить» фальшивые купюры через небольшие киоски и заправки. Чаще всего на эту удочку попадаются кассиры, из-за невнимательности или незнания, не сумевшие отличить купюру от подделки.