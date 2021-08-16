В Красноярске «Планете» нарезали еще участок земли Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупнейший в Красноярске торгово-развлекательный комплекс «Планета» планирует расширяться и подал запрос в администрацию города с просьбой предоставить им дополнительную площадь. И вот стало известно, что городская мэрия внесла изменения в планировку территории возле ТРЦ. Причем в июне по этому поводу проводились публичные слушания и горожане не высказались положительно. Документ подписал первый зам главы города Владислав Логинов.

Итак, общая площадь ТРЦ может увеличиться до 230 тысяч квадратных метров, сейчас она составляет 125 тысяч. А планируемая площадь застройки – до 104 тысяч, сейчас она 75 тысяч квадратных метров. Также там возведут новую подземную парковку и общее количество машино-мест, включая наземную, составит около 4,2 тысячи. При этом изменений привычной дорожно-транспортной сети не будет: остановки общественного транспорта, переходы останутся на своих местах.