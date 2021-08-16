В нужном месте в нужный час оказался ректор Красноярского медуниверситета и спас жизнь человеку

В нужном месте в нужный час оказался красноярский депутат и спас жизнь человеку. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик и ректор Красноярского государственного медицинского университета Алексей Протопопов на минувшей неделе отправились вместе с рабочим визитом в Шарыпово и Ужур. В планах было посетить медицинские учреждения двух районов, осмотреть их, пообщаться с сотрудниками, обсудить планы и проблемы.

В тот момент, когда министр и ректор находились в Центре современной кардиологии в Шарыпово, туда на «скорой» доставили пациента – 43-летнего мужчину в тяжелом состоянии, с подозрением на инфаркт. Специалисты центра сразу же взяли его в операционную, обнаружили закрытую артерию, из-за которой без кровоснабжения осталась треть сердца. Под руководством профессора-кардиохирурга Алексея Протопопова врачи провели операцию и полностью восстановили кровоток в закрытом сосуде. Операция длилась 20 минут, - рассказали в пресс-службе ЗС края.

Добавим, что такая оперативная помощь стала возможна благодаря современному центру и новому оборудованию. Первые внутрисосудистые вмешательства у пациентов с инфарктом миокарда были выполнены в Шарыповском центре чуть больше года назад. За это время уже было проведено порядка тысячи операций, выполнены высокотехнологичные диагностические и лечебные вмешательства без необходимости выезда в краевой центр.