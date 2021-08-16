В Красноярске сразу несколько районов остались без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынешним утром, 16 августа, жители сразу пяти районов Красноярска остались без горячей воды. Обстоятельства неприятные, но без них никак нельзя – начались последние в этом сезоне масштабные ремонтные работы и гидравлические испытания отопительного оборудования и сетей. Энергетики заранее предупреждали об этом, а управляющие компании должны были информировать своих жильцов, например – самый простой способ – повесив объявления на подъездах.

На ремонт остановлена ТЭЦ-2, к ней подключены Центральный район города, исключая микрорайон Покровский; большая часть Железнодорожного района, Свердловский район (за исключением микрорайона Водников), Октябрьский район (кроме Северо-Западного), улица Белинского в Советском районе.

Плановый срок отключения – 10 дней. Однако по факту горячую воду могут вернуть в квартиры и раньше, по мере того, как будут проходить гидравлические испытания на коммуникациях.