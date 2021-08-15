В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в Козульском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли два человека. Скончались 48-летний мужчина и 59-летняя женщина. Об это рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Пожар произошел в одном из домов Козульского района. О возгорании в МЧС сообщили соседи. Во время тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины, они отравились угарным газом. Как выяснилось, днем 14 августа 2021 они выпивали в компании своего соседа. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Специалисты установили, что очаг возгорания располагался в спальне.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, с целью установить, что же на самом деле произошло.

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Когда заходишь в многоквартирный дом, где буквально пару дней назад был пожар, пусть и совсем небольшой, то становится немного жутко. Стены, лестницы, потолки, входные двери – всё черное, в копоти. Даже не столько от огня, сколько от едкого черного дыма, которым был заполнен подъезд и лестничные площадки. (Подробнее)