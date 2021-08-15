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Происшествия15 августа 2021 7:21

Жителю Красноярска грозит 2 года колонии за кражу алкоголя, икры и колбасы

Уголовное дело дошло до суда
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Жителю Красноярска грозит 2 года колонии за кражу алкоголя, икры и колбасы

Жителю Красноярска грозит 2 года колонии за кражу алкоголя, икры и колбасы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в мае в одной из торговых сетей Красноярска. Представитель магазина заявил, что кто-то украл товар на 3,5 тысячи рублей, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Полицейские вычислили причастного по камерами видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый житель Красноярска. Он украл алкоголь, красную икру и сырокопченую колбасу. При этом похищенное сам мужчина есть не стал, а продал за 1 тысячу рублей.

- Следователями ОП № 6 МУ «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2-х лет. В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.