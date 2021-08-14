В двух городах Красноярского края нашли опасные игровые площадки и аттракционы

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В Красноярском крае прокуратура обнаружила несколько опасных детских игровых комплексов и аттракционов. Такие были найдены в Минусинске и Красноярске. Как сообщают в ведомстве, все нарушения будут устранены под контролем прокуратуры.

Так, в Центральном районе Красноярска, на улице Чернышевского, 49 ведомство нашло детский комплекс с выступающими концами болтовых соединений без защиты. Также конструкция площадки не соответствует своему техническому паспорту.

Еще один небезопасный аттракцион нашли при проверке акваклуба «Вода». Он эксплуатировался без технического освидетельствования.

- Минусинская межрайонная прокуратура при проверке двух детский игровых комплексов установила нарушения целостности конструкций, их устойчивости, небезопасные выступающие части крепёжных элементов, выявлен факт частичного демонтажа игрового оборудования, в результате которого не исключена возможность падения несовершеннолетних с высоты. Площадка не оборудована информационными табличками, содержащими правила пользования оборудованием, сведения о возрастных группах, ограничениях по росту и весу, контактных данных эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования, номера телефонов служб спасения и скорой помощи, - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь фактическое устранение нарушений в обоих городах находится на контроле у прокуратуры. Главе Минусинска, директору управляющей компании и руководителю акваклуба были внесены представления. Также в отношении владельца детского аттракциона заведено дело об административном правонарушении по статье «нарушение требований технических регламентов», эксплуатация объекта приостановлена.