На выходных улицу Карла Маркса в Красноярске перекроют

Ограничения на Маркса будут сняты после окончания строительства пешеходного моста, 10 декабря 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в эти выходные улицу Карла Маркса в районе БКЗ перекроют, также ограничения для транспорта введут на Парижской Коммуны. Об этом сообщили в администрации Красноярска.

На Карла Маркса в районе БКЗ закроют одну полосу движения на участке длиной 100 метров. Ограничение связано со строительством пешеходного моста через дорогу, который будет сдан 10 декабря 2021 года, тогда и будут сняты ограничения для транспорта.

В районе строительства моста проезд по Карла Маркса будет полностью перекрыто с 22.00 до 6.00 в ночь с 21 на 22 августа, и в ночь с 28 на 29 августа 2021 года.

Старый мост через Карла Маркса в районе БКЗ снесли в марте 2015 года. Строительство нового должны закончить в декабре 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

До 29 августа 2021 года будут закрыты все съезды и выезды на Карла Маркса с нижних ярусов развязок и проездов в районе Белинского и Вантового моста. А конкретно:

- съезд с Белинского до Карла Маркса, 6;

- по Островной от схезда с Белинского до Ленина в районе сквера Победителей;

- съезд и выезд от парковки Филармонии на Карла Маркса.

Для оптимизации транспортной нагрузки на центральные улицы временно будет организовано одностороннее движение по улице Парижской Коммуны, там автомобили смогут проезжать только от Ленина до Карла Маркса.

Движение маршрута №99 тоже изменится. При движении в центр города автобусы будут проезжать по Белинского-Ленина, и далее по привычному маршруту. Остановки «Филармония» и «Каратанова» будут временно исключены.