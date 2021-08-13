В Красноярске завершился чемпионат Главного управления по пожарно-спасательному спорту

Фото: МЧС по Красноярскому краю
В соревновании принимали участие 12 команд. Они боролись за звание лучших в трех дисциплинах: полоса препятствий, пожарная эстафета и подъем по штурмовой лестнице. У участников было две попытки.
В итоге призовые места распределились между представителями Канска и Красноярска:
- третье место пожарно-спасательный отряд №10 (Канск);
- второе место Спецуправление ФПС №19 МЧС России (Красноярск, мкрн. Солнечный);
- пожарно-спасательный отряд №1 (Красноярск).
Также награды в личных зачетах завоевали спасатели из Красноярска и Железногорска.
- Пожарно-спасательный спорт - это вид прикладного спорта, который помогает пожарным показать свое мастерство. Все элементы соревнований применяются при тушении пожаров, - сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.