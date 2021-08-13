Жители нескольких районов Красноярска жалуются на нашествие клопов

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Жители Красноярска жалуются на нашествие клопов в их квартирах. По словам жильцов дома на 26-ти Бакинских комиссаров, в последний раз они видели этих насекомых при въезде в новостройку – 7 лет назад. После спецобработки они пропали. И вот они вновь появились. С такой же проблемой столкнулись и жители домов по улицам Терешковой и Металлургов. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в борьбе с клопами один в поле не воин. Необходимо действовать сообща с соседями.

- Сначала нужно обойти соседей по стояку, не стесняться и проговорить данную ситуацию. Потому что, если в одной квартире появились клопы, то они будут передвигаться исключительно по стояку, пробираясь через межпанельные швы, вентиляцию и розетки. Даже , если кто-то скажет, что у них все в порядке – это не так. Просто они их еще не видели. Ведь они не ползают открыто, как тараканы. В любом случае нужно скооперироваться и заказать дезинсекцию всех квартир одновременно. В противном случае, вряд ли удастся добиться положительного эффекта, - рассказала «КП» - Красноярск пресс-секретарь Роспотребнадзора по Красноярскому края Елена Юртаева.