В Красноярске задержали двоих мужчин вымогавших у должника в 5 раз больше положенного Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию Красноярска обратился местный житель. Он рассказал, что у него вымогают деньги, сообщает МВД по краю.

Мужчина пояснил, что ранее одалживал у друга 1,8 млн рублей под небольшой процент, но в срок отдать деньги не смог. Тогда к нему пришли двое мужчин, которые сообщили, что являются представителями кредитора. Только сумму они потребовали совсем не ту, что оговаривалась ранее, а 10 млн рублей.

В случае отказа мужчины грозились убить красноярца и уничтожить все его имущество. Испуганный мужчина тут же отдал им 2,5 миллиона, а затем пошел в полицию. Обоих задержали. Ими оказались 30-летние молодые люди.

- Следственным отделом № 2 СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении задержанных возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Санкция статьи предполагает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.