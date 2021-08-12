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Общество12 августа 2021 13:01

В красноярских школах к новому учебному году модернизируют столовые

В них появится современное технологическое оборудование, холодильники, новая мебель
Полина КУЗНЕЦОВА
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Директор лицея Ирина Осетрова показывает Наталье Фирюлиной модернизированный пищеблок

Директор лицея Ирина Осетрова показывает Наталье Фирюлиной модернизированный пищеблок

Фото: Мария ЛЕНЦ

К 1 сентября в 89-ти школах Красноярска обновят технологическое оборудование и мебель для столовых. Для этого из городского бюджета выделено более 40 млн рублей, уже закуплено 600 единиц техники. В нескольких школах города идут наиболее масштабные работы, переоборудование столовых проходит комплексно. На площадках школ №№ 145, 93 и лицея №9 «Лидер» отрабатывают пилотные проекты.

- Управление образования Красноярска предложило начать пилотный проект в школах разного года постройки, с разной планировкой, разными столовыми, - сообщила Наталья Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов. – На примере лицея №9 мы видим первые результаты. Установлено и подключено современное оборудование, отвечающее всем санитарным нормам, гигиеничное, потому что изготовлено из нержавеющей стали. Здесь появилась посудомоечная машина, много холодильных камер для раздельного хранения разных видов продуктов – фруктов, овощей, мяса. Все это приведет и к повышению качества обслуживания, и к улучшению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Ирина Осетрова, Наталья Фирюлина и Максим Батуров смотрят новую линию раздачи

Ирина Осетрова, Наталья Фирюлина и Максим Батуров смотрят новую линию раздачи

Фото: Мария ЛЕНЦ

В столовой лицея также установили жарочные шкафы, плиты, пароконвектоматы, машину для механической обработки овощей. Обновили линию раздачи и зонировали обеденный зал: помимо традиционных посадочных мест, есть отдельная уютная зона для педагогов и зона кафе для старшеклассников.

Обновленный зал школьной столовой

Обновленный зал школьной столовой

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Средства на точечное дооснащение школьных пищеблоков и проведение текущих, капитальных ремонтов выделяются ежегодно. В 2021 году средства были кратно увеличены, потому что с сентября прошлого года мы организуем горячее питание для всех учеников 1-4 классов, - отметил заместитель руководителя главного управления образования Максим Батуров. – Также мы решили изменить отношение ребят к школьным столовым. Они должны стать не просто местом приема пищи, а местом, куда хочется прийти позавтракать, пообедать. Планируем, что этот пилотный проект в будущем году будем тиражировать и в других учебных заведениях.