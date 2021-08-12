Сдать тест на COVID-19 обязали всех прилетающих в Норильск и Дудинку

Сдать тест на COVID-19 обязали всех прилетающих в Норильск Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией принято решение об ужесточении антиковидных мер на севере края. Губернатор Александр Усс по рекомендации регионального Роспотребнадзора внес соответствующие изменения в действующий указ. Так, пассажиры авиарейсов, прилетающие в аэропорт Норильска и в Дудинку, должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест на соблюдать карантин, - сообщают «Новости ТВК».

Начинает действовать этот порядок с сегодняшнего дня, 12 августа. Прибыли на север – в течение трех дней нужно пройти тест и затем соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного результата. Как правило, это занимает не более трех дней. При положительном результате необходимо обратиться к медикам. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора в таком случае сами вам позвонят.

Есть и исключение: освобождены от тестирование те, кто вакцинировался или кто переболел коронавирусом в срок, не позднее полугода. Также это правило не распространяется на тех, кто приезжает работать на север вахтовым методом – по решению Роспотребнадзора они должны быть обязательно вакцинированы.

И свежая статистика на 12 часов 12 августа: за сутки в Норильске зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом (второе место после Красноярска), в Дудинке – 19 случаев.