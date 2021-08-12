В Красноярском крае под видом сотрудников МЧС начали орудовать мошенники

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске появился новый вид мошенничества – теперь афенристы пытаются ввести в заблуждение людей под видом МЧС. Как сообщают в ведомстве, уже известно более 10 случаев, когда под видом сотрудника, мошенники «разводят» людей на деньги.

Схема довольно занятная - неизвестные звонят бизнесменам и предлагают за определенную плату оказать различные услуги в области пожарной безопасности. Аферисты представляются руководителями Управления надзорной деятельности и профилактической работы, даже называют фамилию, имя, отчество, звание, добыв эту информацию в интернете.

Мошенники просят деньги вперед и требуют перевести их на счет интернет-кошелька. Если человек отказывается, то в ход идет запугивание – предпринимателям обещают проблемы с оценкой ущерба, получением лицензий или расследованием причин пожара. Такой случай произошел в Красноярске на этой неделе. Руководитель одной из фирм перевел мошенникам около 100 тысяч рублей.

- В связи с этим просим жителей края быть бдительными и помнить: СОТРУДНИКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НИКОГДА НЕ ТРЕБУЮТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВЫ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПОЖАРА ИЛИ ЗА ИНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО!, - подчеркивают в МЧС.