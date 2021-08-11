За месяц медведи четыре раза выходили к Дудинке

Вертолетная площадка в Дудинке Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Бурые медведи доставляют хлопот не только в южных и центральных районах Красноярского края. Часто они выходят к населенным пунктам и в северных районах. За последний месяц в районе Дудинке медведей видели четырежды – в районе вертолетной площадки, у здания метеостанции «Вологочан», на трассе к поселку Алыкель.

Двух бурых медвежат без матери заметили на левом берегу реки Дудинки, малыши шли по направлению к вертолетной площадке. Также хищников замечали в районах рудника «Маяк», хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, баз отдыха «Голубые озера» и «Лесная поляна» и других местах, сообщает издание «Северный город» со ссылкой на управление по делам ГОиЧС администрации Таймыра.

Самый опасный период при встрече с медведем – весна, когда они выходят из спячки, голодные и готовы накинуться на все, что движется. Но и ближе к осени они способны напасть на человека, если признают в нем легкую добычу. Поэтому вести себя при встрече с ними нужно очень осторожно и постараться удалиться от них как можно дальше и поскорее.