В Курагинском районе сын-подросток нашел своих родителей убитыми. Фото: пресс-служба краевого следкома

Трагедия произошла 6 августа в небольшом поселке Прудный (Курагинский район): подросток нашел своих родителей мертвыми. Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). У следователей уже есть версия случившегося, чтобы ее подтвердить, назначен ряд судебных экспертиз, опрашиваются возможные свидетели.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии, супруги находились в процессе расторжения брака. 39-летний мужчина жил на пасеке и настоятельно просил 35-летнюю супругу приехать к нему. 6 августа она приехала, чтобы забрать свои личные вещи. Судя по всему, инициатором разрыва была именно она, а мужчина пытался ее отговорить.

Завязалась ссора, в результате мужчина, предположительно, ударил жену ножом в грудь, отчего она умерла на месте. А когда понял, что натворил – сам свел счеты с жизнью. Расследование уголовного дела продолжается.