Отключение горячей воды в Красноярске: в список попали 5 районов города Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики сообщили о следующем этапе отключения горячей воды в Красноярске. С понедельника 16 августа без нее останутся жители пяти районов города, которые подключены к ТЭЦ-2. Это Центральный район города, исключая микрорайон Покровский; большая часть Железнодорожного района, Свердловский район (за исключением микрорайона Водников), Октябрьский район (кроме Северо-Западного), улица Белинского в Советском районе, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию.

Плановый срок отключения – 10 дней. Однако по факту горячую воду могут вернуть в квартиры и раньше, по мере того, как будут проходить гидравлические испытания на коммуникациях. Так что многим красноярцам повезет. Добавим, что это будет последнее масштабное отключение в нынешнем сезоне. На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 ремонтные работы уже пошли.