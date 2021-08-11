Тушить лесные пожары в Кежемский район перебросили 140 специалистов на 10 вертолетах

В правительстве уточнили информацию по лесным пожарам в Красноярском крае. Фото: пресс-служба краевого лесопожарного центра

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обновило информацию с лесными пожарами на территории региона на 11 августа. За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра локализовали два лесных пожара на площади 76 га в Кежемском районе. В тушении возгораний участвовали более 140 человек, были задействованы четыре единицы техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 10 воздушных судов. По предварительным данным, причинами пожаров стали сухие грозы.

По оперативной информации в настоящее время зарегистрировано 5 лесных пожаров. Очаги возгораний действуют в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах на площади 7 985 га. Угрозы населенным пунктам нет. На данный момент в тушении задействованы более 120 человек и две единицы техники. Ситуация в целом находится под контролем.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют наземные группы и авиация. В онлайн-режиме за ситуацией следят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, установленных в 28 районах края. Вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию