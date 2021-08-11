В Красноярске на Енисее отбуксировали теплоход «Литва», чтобы не портил вид

В Красноярске на Енисее отбуксировали теплоход «Литва». Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске с места стоянки отбуксировали дизель-электроход «Литва». Он был пришвартован к правому берегу, возле сквера Энтузиастов и торгового центра «Красноярье» почти два десятка лет. Здесь были ресторан и плавучая гостиница. Но администрация города распорядилась: убрать. С формулировкой: чтобы прогуливающиеся по отремонтированной набережной горожане любовались красотой Енисея.

Двухпалубный пассажирский теплоход «Литва» был построен в 1955 году в Чехословакии. Вместимость – до 233 пассажиров. Изначально теплоход ходил по Волге, но после столкновения с другим судном был отреставрирован и в 1961 году попал на Енисей. Здесь «Литва» возила пассажиров из Красноярска в Дудинку. На стыке веков была списана и продана частному предпринимателю, который переоборудовал ее в увеселительное заведение.

Напомним, что в ноябре 2015 года произошел пожар на теплоходе «Композитор Калинников», где находился плавучий ресторан-гостиница «Виктория». Там погибла сотрудница гостиницы.