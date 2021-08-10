В Красноярске построят первый бетонный скейт-парк под открытым небом

Новая спортивная площадка появится в Советском районе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В краевой столице продолжается благоустройство парка им. 400-летия Красноярска. Не так давно здесь открылся детский веревочный городок, а в октябре появятся скейт-парк и памп-трек.

Парк – один из самых масштабных проектов благоустройства общественных пространств последних лет. Он построен на месте пустыря между улицами Авиаторов и Октябрьской на Взлетке. В 2012 году здесь провели первые массовые посадки деревьев, а сейчас идет активное насыщение территории различными объектами по интересам жителей. Общественное пространство разделено на несколько зон, предназначенных для отдыха горожан разного возраста, – современные детские площадки, прогулочные зоны.

Проект скейт-парка. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Уже определен подрядчик по строительству скейт-площадки – ООО «Стройбыт». Компания приступит к работам в конце августа. Скейт-парк, памп-трек и зоны отдыха с зелеными насаждениями разместятся на территории более 1500 кв. м. По окончании работ спортивные сооружения протестируют представители федерации экстремальных видов спорта Красноярского края. Площадка уникальная, это первый бетонный скейт-парк под открытым небом. В основном в городе установлены конструкции из металла.

- В Красноярске все более популярными становятся экстремальные виды спорта, такие как скейтбординг, триал. И в то же время очевиден дефицит площадок, где можно ими заниматься. В парке мы объединили два пространства – памп-трек и скейт-площадку. Здесь смогут заниматься и те, кто только начинает осваивать спорт, и любители, и профессионалы, - отметил директор МАУ «Красгорпарк» Александр Митрошкин. – Чтобы площадка активно использовалась, совместно с управлением по физической культуре и спорту в следующем году планируем организовать занятия, проводить тренировки и соревновательные мероприятия.