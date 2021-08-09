461 человек заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 461 человек. За все время в регионе зафиксировано 95 207 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 505 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 79 451 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 656 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 41 126 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3 271 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 509. Проведено тестов на коронавирус всего 3 343 413, из них за последние сутки 5 455, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.