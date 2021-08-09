Больше 100 жителей Красноярска нарушили масочный режим в первую неделю августа

В Красноярске продолжается рост заболевших ковидом. Масочный режим в самом разгаре его действия, но некоторые жители краевой столицы упорно продолжают его игнорировать.

Как сообщают в администрации города, со 2 по 8 августа специалисты администрации, сотрудники полиции и Росгвардии проверяли ношение масок и соблюдение прочих превентивных мер в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

Всего было проверено 569 объектов и обнаружено 105 нарушителей. Каждому выписали протокол о нарушении масочного режима. Теперь не носящим маски гражданам грозит до 30 000 рублей штрафа.

Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.